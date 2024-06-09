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За сутки в Краснодарском крае родилось 127 детей

За сутки в Краснодарском крае родилось 127 детей

За минувшие сутки в Краснодарском крае родилось 127 малышей, в том числе одна двойня и одна тройня. Большинство новорожденных – 64 – появились на свет в столице края, где также проживает большая часть населения.

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