За сутки в Краснодарском крае родилось 127 детей

За минувшие сутки в Краснодарском крае родилось 127 малышей, в том числе одна двойня и одна тройня. Большинство новорожденных – 64 – появились на свет в столице края, где также проживает большая часть населения.
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