В Сочи пройдут соревнования среди инструкторов горнолыжных центров России В Сочи с 26 по 30 марта пройдет чемпионат среди инструкторов горнолыжных центров России.
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В Сочи пройдут соревнования среди инструкторов горнолыжных центров России В Сочи с 26 по 30 марта пройдет чемпионат среди инструкторов горнолыжных центров России.