Нетаньяху прибыл в Будапешт, несмотря на ордер МУС о его аресте

В офисе премьера Венгрии заявили, что страна выйдет из МУС.Фото: соцсети министра обороны Венгрии Криштофа Салай-БобровницкогоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой прибыл ночью 3 апреля в Венгрию, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.