Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Люди с зелёными глазами: на какой территории России их живёт больше всего

В человеческой радужке есть только один красящий пигмент — меланин, и он коричневый. Карие глаза — это много меланина, голубые — почти ничего: свет рассеивается на волокнах стромы так же, как в атмосфере, и глаз кажется синим по той же причине, что и небо.

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