В заксобрании сформировали профильные комитеты

Депутаты заксобрания сформировали восемь профильных комитетов. В новом созыве их будет на один меньше, чем в прошлом, – был упразднен комитет по экологии и природопользованию, его функции перейдут к комитету по промышленной политике.
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