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Герман Клименко назвал сроки блокировки видеохостинга YouTube в России

Герман Клименко назвал сроки блокировки видеохостинга YouTube в России

По оценке главы совета фонда развития цифровой экономики, это случится через три-пять месяцев.В срок от трёх до пяти месяцев в России полностью заблокируют хостинг YouTube.

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