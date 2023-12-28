Politico: CША начали пересматривать стратегию по Украине в пользу переговоров

Партнеры советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, в которую войдут укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения и рвы вдоль северной границы Украины с Беларусью.
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