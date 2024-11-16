По требованию прокуратуры ликвидирован затор в русле реки Шуя

Из-за затора на Шуе в Суоярвском районе мог разрушиться мост Природоохранная прокуратура Карелии совместно с прокуратурой Суоярвского района добились устранения затора в русле реки Шуя, который грозил многими нерпиятностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии