Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств - Лукашенко

Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщает БЕЛТА.
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