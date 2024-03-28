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Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств - Лукашенко

Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств - Лукашенко

Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщает БЕЛТА.

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