НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

292 подписчика

США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла

США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла

США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Это ответ на отказ Бразилии дать агреман Дэниелу Пересу - кандидату на пост посла США в Бразилии, которого продвигала администрация Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии