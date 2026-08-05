США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла

США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Это ответ на отказ Бразилии дать агреман Дэниелу Пересу - кандидату на пост посла США в Бразилии, которого продвигала администрация Трампа.
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