США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла

США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Это ответ на отказ Бразилии дать агреман Дэниелу Пересу - кандидату на пост посла США в Бразилии, которого продвигала администрация Трампа.