Врач озвучила состав «новогодней аптечки»

Кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная рассказала, какими лекарствами россиянам стоит запастись к празднованию Нового года.
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