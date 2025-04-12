Эксперт перечислил причины снижения продуктивности на работе

Недостаточная мотивация и вовлеченность сотрудников в рабочий процесс может привести к снижению продуктивности, рассказал «Известиям» 12 апреля основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов.
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