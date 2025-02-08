Районное учебно-методическое объединение по черчению.

23 января 2025 года на базе ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ состоялось заседание районного учебно-методического объединения учителей черчения в форме семинара-практикума по теме ´Проектирование учебного занятия с использованием современных методов и средств обучения, направленных на формирование функциональной грамотности учащихся´ .