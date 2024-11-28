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Джадд Трамп обыграл шотландца на Чемпионате Великобритании

Джадд Трамп обыграл шотландца на Чемпионате Великобритании

Джадд Трамп нанес поражение легендарному шотландцу в решающем фрейме захватывающего поединка 1/8 финала Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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