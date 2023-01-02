Резников отреагировал на решение Исмагулова завершить карьеру: «Не отпускай руки»

Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры, чем шокировал многих болельщиков и бойцов. Одним из тех, кто прокомментировал пост Исмагулова стал боец лиги АСА Артем Резников: «Братец, я уверен, ты подлечиться и выиграешь еще много боев! Не отпускай руки, чемп» Исмагулов последнее время дрался в UFC, выиграв 5 из 6 поединков.
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