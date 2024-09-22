Врач Омарова: Дефицит витаминов В9 и В12 провоцирует депрессии и тревожности

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова рассказала о том, связано ли наше плохое настроение с усталостью, переутомлением или это определенные проблемы со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии