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Врач Омарова: Дефицит витаминов В9 и В12 провоцирует депрессии и тревожности

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова рассказала о том, связано ли наше плохое настроение с усталостью, переутомлением или это определенные проблемы со здоровьем.

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