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Царьград

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Перевес в дронах оказался решающим. Русский штурм обернулся "грызнёй": Свежие новости с фронтов СВО от военкора

Перевес в дронах оказался решающим. Русский штурм обернулся "грызнёй": Свежие новости с фронтов СВО от военкора

Ситуация по всей линии фронта остаётся напряжённой. Бойцы со обеих сторон внимательно следят за ходом возможных мирных соглашений.

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