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Немецкая разведка ищет кадры на международной выставке компьютерных игр

Немецкая разведка ищет кадры на международной выставке компьютерных игр Федеральная разведывательная служба Германии BND, ответственная за внешнюю разведку, начала необы.

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