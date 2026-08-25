Немецкая разведка ищет кадры на международной выставке компьютерных игр Федеральная разведывательная служба Германии BND, ответственная за внешнюю разведку, начала необы.
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Немецкая разведка ищет кадры на международной выставке компьютерных игр Федеральная разведывательная служба Германии BND, ответственная за внешнюю разведку, начала необы.
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