Мобильные операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика. Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба 18 сентября предупредила сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и дала компаниям один месяц на выполнение требований.