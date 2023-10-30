Мобильные операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика. Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба 18 сентября предупредила сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и дала компаниям один месяц на выполнение требований.
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