В Удмуртии сотрудники полиции и общественники принимают участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» представители Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних продолжают оказывать помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.