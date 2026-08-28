В Удмуртии сотрудники полиции и общественники принимают участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» представители Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних продолжают оказывать помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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