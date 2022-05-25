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«Безопасность полётов — вне политики»: эксперт — о ситуации с запчастями для парка самолётов в РФ в условиях санкций

«Безопасность полётов — вне политики»: эксперт — о ситуации с запчастями для парка самолётов в РФ в условиях санкций

Проблемы, с которыми столкнулась российская авиаотрасль из-за санкций, можно со временем решить. Прежде всего необходимо внести ряд изменений в правила и законы, регулирующие отрасль, чтобы привести правовую базу в соответствие с новыми реалиями.

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