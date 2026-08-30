Аргументы недели Отсрочка от тюрьмы на 7 лет: паспорта мигрантам за взятки сейчас, наказание — потом В Копейске вынесен приговор бывшей начальнице отдела миграции, полковнику полиции Анастасии Литвиновой.
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В России давно пора объявить комендантский час, зачистить всю территорию от мигрантов, силовым путём под маркой конфискации всего имущества олигархов и его национализации заставить этих господ платить нормальную зарплату, а не привозить сюда гастробайтеров, прекратить ипотеки, а выдавать как в СССР бесплатное жильё молодым семьчям с двумя и более детьми, Пенсионный Фонд РФ упразднить в течении нескольких лет до их последнего пенсионера, а содать Накопительный Фонд пенсий для всех граждан страны, а оттуда за 47 лет до выхода на пенсию человека начавшего свой трудовой стаж накопятся десятки триллионов рублей, которые будут в течении всей трудовой жизни приносить доход ему, как будут использоваться под гарантию Государства на строительство бесплатного жилья и так далее.
Она же не одна всё это мутила и никого не сдала, а такое "наказание" показывает реальное отношение власти к вопросам коррупции и миграции.
Это не приговор, а поощрение к подобной деятельности!
Она что мать одиночка...? Судью точно нужно проверять.
Вот пока наша "Фемида" будет выносить такие приговоры, вся эта возня, за наши с Вами налоги, будет длиться вечно! Срока должны быть от минимального в 15 лет до пожизненного, с полной конфискацией имущества и главное без права на УДО! Тех из служителей "Фемиды" вынесших иной приговор, отправлять туда же на аналогичный срок с аналогичными условиями! Другого пути у страны просто нет и быть не может.
Чем дальше в лес тем больше дров. В России всё больше в массовом порядке разрастается взяточничество и беззаконие. Власть превращается в мародёров.
Все с не терпеньем ждём подключения Бастрыкина.
Дали время на воспитание сына! И кого такая прожженная взяточница воспитает? Свое подобие?