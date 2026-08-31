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Царьград

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Украинские туристы в Египте требуют компенсацию за экскурсии с русскими

Украинские туристы в Египте требуют компенсацию за экскурсии с русскими

Украинцы требуют компенсацию за моральный ущерб из-за соседства с гражданами России на экскурсиях.На египетских курортах обострилась ситуация с организацией экскурсий для иностранных гостей.

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