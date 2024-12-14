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Эксперт отметил влияние сезонности на спрос на фрилансеров

Эксперт отметил влияние сезонности на спрос на фрилансеров

Спрос на фрилансеров стабильно растет, а сезонность остается важным фактором, определяющим динамику рынка, отметил генеральный директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Владимир Корицкий.

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