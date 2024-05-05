М. Задорнов прав всегда

Самым романтическим был признан роддом № 3 в городе Владивостоке. Из-за постоянного отключения электричества женщины там рожали при свечах! -------------------------------------------------------------------------- Настоящий кавказец каждый день покупает новый огнетушитель, чтобы использовать его как пенку для бритья.
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