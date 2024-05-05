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М. Задорнов прав всегда

М. Задорнов прав всегда

 Самым романтическим был признан роддом № 3 в городе Владивостоке. Из-за постоянного отключения электричества женщины там рожали при свечах!  --------------------------------------------------------------------------  Настоящий кавказец каждый день покупает новый огнетушитель, чтобы использовать его как пенку для бритья.

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