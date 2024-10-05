Митрополит УПЦ попросил Зеленского освободить насильно мобилизованного сына

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой освободить насильно мобилизованного и отправленного на передовую сына.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии