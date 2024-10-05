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Митрополит УПЦ попросил Зеленского освободить насильно мобилизованного сына

Митрополит УПЦ попросил Зеленского освободить насильно мобилизованного сына

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой освободить насильно мобилизованного и отправленного на передовую сына.

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