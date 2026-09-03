Матч Комесаньи и Коболли стал самым прибыльным для Olimpbet на старте US Open

Olimpbet сообщил о самых прибыльных и убыточных матчах для компании на старте US Open. Самым прибыльным матчем для Olimpbet на данный момент стал поединок Франсиско Комесаньи и Флавио Коболли – итальянец победил, уступив в двух первых сетах (3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4).