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Матч Комесаньи и Коболли стал самым прибыльным для Olimpbet на старте US Open

Olimpbet сообщил о самых прибыльных и убыточных матчах для компании на старте US Open. Самым прибыльным матчем для Olimpbet на данный момент стал поединок Франсиско Комесаньи и Флавио Коболли – итальянец победил, уступив в двух первых сетах (3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4).

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