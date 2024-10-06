Нетаньяху: запрет на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой выразил мнение о том, что оружейное эмбарго против израильской армии усилит иранскую «ось зла».
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