Ученые понюхали и узнали, чем пахнут тысячелетние мумии в Египте

Ученые «поймали» запах, исходящий с египетских мумий.Международная группа ученых из Великобритании и Словении провела научное исследование, чтобы выяснить некоторые особенности мумифицирования в Древнем Египте.
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