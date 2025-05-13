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Парижский суд огласит приговор по делу Депардье о домогательствах на съемках

Парижский суд огласит приговор по делу Депардье о домогательствах на съемках

Global Look Press/IMAGO/Frederic Kern Суд Парижа 13 мая огласит приговор по делу актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2022 году, сообщает Национальное общественное радио (NPR).

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