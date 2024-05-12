Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • дмитрий ДМИТРИЙ
    СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТИ "СПЕЦИАЛИСТЫ" ПРИЕЗЖАЮТ В РОССИЮ КАК НА САФАРИ...Приезжие поставил...
  • Виолетта К
    В перестройку были скин хеды. Они уже выросли. Многие из них наверное сидят или погибли. Но тогда мигранты очень боял...Приезжие поставил...
  • Сергей Ников
    Заметно, что "бабушка" француза и Алексей Панин - одно лицо.Что такое "далеко...

Что такое "далеко" и куда мы пойдем?

Что такое "далеко" и куда мы пойдем?

Гений про злодейства Слыхали? Емельян в очередной раз собрался нас сдерживать. Так и сказал: "Европа должна быть готова сдерживать Россию, если она зайдет слишком далеко!" Ну, кому и что именно должна Европа, я не знаю, мне неинтересно разбираться с поставками в этот цветущий сад, но мне хотелось бы разобраться.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Классная статья, с юмором, сарказмом и в точку.  От души посмеялась, ну а КУДА мы дойдем будет видно и зависит от мало-мальски разумных в гейропе...хотя надежды отыскать таких весьма призрачны, а, значит, будем ИДТИ , выполняя НАШИ задачи на долгую и спокойную жизнь...как и каждые 100 лет.
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6 час.
Владислав Владислав
Отличная статья. Спасибо автору.
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5 час.
Сергей Ников
Заметно, что &quot;бабушка&quot; француза и Алексей Панин - одно лицо.
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5 мин.

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