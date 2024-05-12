Что такое "далеко" и куда мы пойдем?

Гений про злодейства Слыхали? Емельян в очередной раз собрался нас сдерживать. Так и сказал: "Европа должна быть готова сдерживать Россию, если она зайдет слишком далеко!" Ну, кому и что именно должна Европа, я не знаю, мне неинтересно разбираться с поставками в этот цветущий сад, но мне хотелось бы разобраться.