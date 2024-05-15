Кнопки экстренной связи заменят на видеокамеры в Нижнем Новгороде

Пульты экстренной связи «Гражданин — полиция» ликвидируют в Нижегородской области. Их заменят на систему видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам заседания оперативного штаба.
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