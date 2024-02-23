В сети появилась аудиозапись якобы матери Навального. Если это не фейк, то Юлия — живой политический труп.
Запись отповеди Юлии Навальной от матери её бывшего мужа — не фейк?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Котенева
Мама как всегда права.
Ответить
13 час.
АС
Александр Сысоев
По ее морде видно, что она не только политическая проститутка, но просто элементарная б....дь.
Ответить
12 час.
Sergiy Che
Политической был её покойный бывший супружник, она политику никогда на первое место не ставила...)) Ну впрочем они друг дружку выбрали - муж и жена, одна сатана...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии