Запись отповеди Юлии Навальной от матери её бывшего мужа — не фейк?

По ее морде видно, что она не только политическая проститутка, но просто элементарная б....дь.

Sergiy Che

Политической был её покойный бывший супружник, она политику никогда на первое место не ставила...)) Ну впрочем они друг дружку выбрали - муж и жена, одна сатана...