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Запись отповеди Юлии Навальной от матери её бывшего мужа — не фейк?

Запись отповеди Юлии Навальной от матери её бывшего мужа — не фейк?

  В сети появилась аудиозапись якобы матери Навального. Если это не фейк, то Юлия — живой политический труп.

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Комментарии
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Елена Котенева
Мама как всегда права.
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13 час.
АС
Александр Сысоев
По ее морде видно, что она не только политическая проститутка, но просто элементарная б....дь.
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12 час.
Sergiy Che
Политической был её покойный бывший супружник, она политику никогда на первое место не ставила...)) Ну впрочем они друг дружку выбрали - муж и жена, одна сатана...
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11 час.

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