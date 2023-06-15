Новости - только актуальное

32 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina
    Все правильно,давно пора! Хватит унижаться!Буржуины негодуют...
  • Фаина Юсупова
    Надо бомбить Киев,сравнять с землёй если они вообще тупые,мозги салом заполнили.Не давать вообще поставки разных оруж...Источник: США пос...
  • Миша Потапов
    Осталось к них ядерную начинку и мы нарисуем ещё одну линию красную.Источник: США пос...

Вытеснить Россию: потерять Косово, чтобы приобрести Сербию – план Запада

Вытеснить Россию: потерять Косово, чтобы приобрести Сербию – план Запада

Брюссель серьезно усиливает давление на Косово с целью деэскалации ситуации на севере страны, предлагая предать обструкции и заблокировать участие премьер-министра частично признанного образования в европейских мероприятиях на высоком уровне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх