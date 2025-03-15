Трижды за прошедшие сутки МЧС помогло жителям Карелии

Специалисты МЧС помогли ликвидировать последствия опасных ситуацийФото: freepik За прошедшие сутки сотрудники МЧС дважды потушили пожары в разных районах Карелии, а также помогли ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском.
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