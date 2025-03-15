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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Трижды за прошедшие сутки МЧС помогло жителям Карелии

Специалисты МЧС помогли ликвидировать последствия опасных ситуацийФото: freepik За прошедшие сутки сотрудники МЧС дважды потушили пожары в разных районах Карелии, а также помогли ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском.

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