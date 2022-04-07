Овечкин и Кучеров забили по голу, а Самсонов переиграл Василевского

В Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» встречались две «русские команды» НХЛ «Вашингтон» и «Тампа-Бэй», ворота которых защищали соответственно Илья Самсонов и Андрей Василевский, а в составах играли Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов с одной стороны и Никита Кучеров и Михаил Сергачев – с другой.
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