"Легче поверила бы в инопланетян": Симоньян удивилась успеху своей книги

Книга главреда RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» заняла первое место в рейтинге продаж Московского дома книги, обойдя новинки Александры Марининой и Виктора Пелевина.
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