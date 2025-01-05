Овечкин забил 872-й гол в НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки

TASS/AP/Nick Wass Российский форвард и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии