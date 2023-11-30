Срочно к врачу: 6 типов боли при менструации, которые нельзя терпеть

Боль во время месячных — это не норма фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие женщины страдают от болезненных ощущений перед началом месячным: может появится тяжесть в животе, начинаются головные боли и слабость.
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