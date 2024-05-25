NBC: США боятся возможных провокаций РФ и КНДР в преддверии выборов

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена развитием партнерства между Россией и КНДР, в Вашингтоне полагают, что Москва и Пхеньян якобы могут "предпринять провокации" в преддверии президентских выборов с Соединенных Штатах.
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