Столтенберг повторил призыв разрешить Киеву удары по РФ западным оружием

Global look press/Senior Airman Lauren Jacoby/Keystone Press Agency Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса публично повторил свой призыв разрешить Украине наносить удары по территории РФ западным оружием.
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