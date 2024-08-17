Автобусный маршрут № 4 в Солнечногорске продлят с 19 августа

В Солнечногорском городском округе поменяют маршрут № 4. Сейчас автобусы идут по схеме движения «Автостанция — ТЦ Выстрел», а с понедельника они будут следовать до остановки «Поликлиника», расположенной на улице Военный Городок.
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