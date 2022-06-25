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Четыре человека погибли и двое пострадали при обстреле ДНР армией Украины

Четыре человека погибли и двое пострадали при обстреле ДНР армией Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территории Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки в результате украинских обстрелов погибли минимум четыре человека и двое были ранены, проинформировал штаб территориальной обороны ДНР.

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