Четыре человека погибли и двое пострадали при обстреле ДНР армией Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территории Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки в результате украинских обстрелов погибли минимум четыре человека и двое были ранены, проинформировал штаб территориальной обороны ДНР.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территории Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки в результате украинских обстрелов погибли минимум четыре человека и двое были ранены, проинформировал штаб территориальной обороны ДНР.
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