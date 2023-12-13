Вендел попросил отпустить его во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел попросил руководство клуба отпустить его во «Фламенго». Один из лидеров «Зенита» Вендел попросил руководство клуба из Санкт-Петербурга отпустить его в зимнее трансферное окно, сообщает обозреватель Андре Луис.