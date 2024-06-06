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Крымское информационное агентство

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Крым является проводником для нас, – зампред правительства ЛНР

Крым является проводником для нас, – зампред правительства ЛНР

Луганская Народная Республика перенимает опыт Крыма в интеграции в экономику. Об этом на полях ПМЭФ корреспонденту Крымского информационного агентства рассказал заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Павел Ковалёв.

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