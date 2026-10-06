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Мировое обозрение

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Россия бьёт по киевским мостам для улучшения переговорных позиций?

Россия бьёт по киевским мостам для улучшения переговорных позиций?

Главное в тезисах: Удары по мостам Киева: Российские войска наносят удары по мостам через Днепр в украинской столице, используя беспилотники-камикадзе «Герань» с боезарядом всего 90 кг.

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