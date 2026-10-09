MESZ Oct 9: 7849 Breakout or Pullback Toward 7823? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is trading around 7,840, with the higher-time-frame structure still relatively neutral.
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