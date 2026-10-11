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Аргументы недели

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Больше 12 мигрантов незаконно ставили на учет в Красногвардейском районе

Больше 12 мигрантов незаконно ставили на учет в Красногвардейском районе

Сотрудники уголовного розыска на проспекте Передовиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали 46-летнюю жительницу Новгородской области и 50-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

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