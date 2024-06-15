Градсовет запретил строить гараж на улице в Барнауле, где отсутствуют тротуары

Проект гаражного комплекса представили 13 июня на заседании градсовета города Фото: проект гаража на улице Путейской Градостроительный совет Барнаула на заседании 13 июня не разрешил построить небольшой гаражный комплекс на несколько автомобилей на улице Путейской, 32.
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