Градсовет запретил строить гараж на улице в Барнауле, где отсутствуют тротуары

Проект гаражного комплекса представили 13 июня на заседании градсовета города Фото: проект гаража на улице Путейской Градостроительный совет Барнаула на заседании 13 июня не разрешил построить небольшой гаражный комплекс на несколько автомобилей на улице Путейской, 32.