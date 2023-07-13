В Кремле заявили, что поездка Путина в Китай стоит на повестке дня

Кремль заявил, что на повестке дня стоит визит президента Владимира Путина в Китай, добавив, что сейчас самое подходящее время для укрепления и без того прочных отношений между двумя странами.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии