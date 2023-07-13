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В Кремле заявили, что поездка Путина в Китай стоит на повестке дня

В Кремле заявили, что поездка Путина в Китай стоит на повестке дня

Кремль заявил, что на повестке дня стоит визит президента Владимира Путина в Китай, добавив, что сейчас самое подходящее время для укрепления и без того прочных отношений между двумя странами.

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